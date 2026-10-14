Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được thời gian qua, nhất là việc duy trì ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng-an ninh và nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; chúc mừng thành công của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa qua và việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội Lào khóa X; đánh giá đây là những quyết định quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ với Lào, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Lào; đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị ở tầm chiến lược, duy trì hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc, đối thoại quốc phòng, triển khai thực chất các cơ chế hợp tác hiện có; khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam ủng hộ tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc phòng giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia; đánh giá Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng lòng tin, nâng cao khả năng phối hợp và ứng phó với các thách thức chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Khamliang Outhakaysone thông báo một số nét nổi bật về tình hình Lào, nhất là việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào từ trước đến nay; khẳng định, dù tình hình thế giới, khu vực diễn biến thế nào, Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào cũng sẽ luôn kề vai sát cánh với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam, cùng gìn giữ, vun đắp cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước và các thỏa thuận giữa hai bộ, tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa hai quân đội, góp phần củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, bảo đảm hòa bình và thúc đẩy sự phát triển của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào đã luôn phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Lào, đóng góp quan trọng vào Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Chính phủ Việt Nam phát động; đề nghị hai Bộ Quốc phòng phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và làm sâu sắc hơn tình đoàn kết giữa nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước.