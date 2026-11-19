Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34 - năm 2027. Ảnh: TTXVN

Lễ chuyển giao diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33, với sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên, sau khi Hội nghị hoàn tất các nội dung thảo luận và thông qua những văn kiện quan trọng của Năm APEC 2026.

Phát biểu tại lễ chuyển giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu quan trọng của Năm APEC 2026 dưới sự dẫn dắt của Trung Quốc và đóng góp tích cực của các thành viên, qua đó tiếp thêm động lực cho tiến trình liên kết kinh tế và phát triển của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Cấp cao APEC 2026. Ảnh: TTXVN

Nhìn lại gần bốn thập kỷ phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh APEC đã vượt qua nhiều thách thức, từ khủng hoảng tài chính châu Á 1997 - 1998, suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008 đến đại dịch COVID-19, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong thúc đẩy liên kết và phát triển khu vực.

Việt Nam tin tưởng với quyết tâm chính trị và sự đồng lòng của 21 nền kinh tế thành viên, APEC sẽ tiếp tục lớn mạnh, vượt qua những thách thức của thời đại mới, dẫn dắt khu vực bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam đón nhận trọng trách chủ nhà APEC 2027 với niềm vinh dự lớn và ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với tương lai chung của khu vực.

Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các thành viên, bảo đảm Năm APEC 2027 vừa kế thừa và phát huy những thành quả của Diễn đàn, vừa mở ra các hướng hợp tác mới, giúp các nền kinh tế duy trì tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường và phát huy tiềm năng đổi mới sáng tạo.

Trên cơ sở tham vấn và nhận được sự đồng thuận rộng rãi của các thành viên, Việt Nam đề xuất chủ đề Năm APEC 2027 là “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”, với ba ưu tiên lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Cấp cao APEC 2026. Ảnh: TTXVN

Thứ nhất, nâng cao năng suất của nền kinh tế; Thứ hai, thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; Thứ ba, nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc Việt Nam lần thứ ba đảm nhận vai trò chủ nhà APEC đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước; đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, là thành viên có trách nhiệm và đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam cam kết là một chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cùng các thành viên tạo ra những kết quả có giá trị lâu dài.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hành trình APEC 2027 sẽ diễn ra tại nhiều địa phương của Việt Nam, với sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, hội tụ tại đảo Phú Quốc, nơi tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng mời các nhà lãnh đạo, đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đến Việt Nam, cùng trao đổi những định hướng chiến lược, đưa ra các quyết sách quan trọng cho tương lai khu vực, đồng thời khám phá một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và hiếu khách.

Khép lại bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, hội tụ của 21 nền kinh tế thành viên APEC, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

“Chung một đại dương, cùng một tương lai!”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.