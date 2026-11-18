Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp đoàn Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ-APEC. (Nguồn: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ hơn ba thập kỷ qua, với hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng mở rộng. Những định hướng phát triển của Việt Nam cùng thế mạnh của doanh nghiệp Hoa Kỳ đang tạo thêm cơ hội để hai bên làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Chia sẻ về mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá, nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng; phát huy vai trò của kinh tế tư nhân và khu vực đầu tư nước ngoài. Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ, tri thức và giá trị gia tăng cao, gắn với phát triển nhà cung cấp trong nước, đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ba định hướng hợp tác: nâng tầm quan hệ kinh tế - thương mại, mang lại lợi ích lớn hơn cho người dân và doanh nghiệp; tạo đột phá về khoa học - công nghệ; thúc đẩy tài chính - đầu tư trên cơ sở đồng hành và gắn kết lợi ích.

Để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, Việt Nam đang nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển các quỹ đầu tư, mở rộng kênh vốn cho dự án hợp tác công - tư và xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam cam kết bảo hộ vốn, quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, duy trì chính sách ổn định, có thể dự báo; sẵn sàng lắng nghe, cùng tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối, có tiếng nói khách quan với Chính quyền Hoa Kỳ, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, bền vững.

Đại diện Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC, bà Suzanne Clark, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ, đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, khẳng định cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ coi Việt Nam là điểm đến chiến lược và mong muốn mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại.

Lãnh đạo các tập đoàn P&G, HP, Johnson & Johnson, Boeing, Pfizer, Google, Mastercard, UL Solutions đánh giá cao nỗ lực cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Các doanh nghiệp mong muốn mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ, kinh tế số, hàng không, tiêu dùng, dược phẩm, tài chính và ngân hàng; bày tỏ vui mừng trước tiến triển đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Hướng tới Năm APEC 2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam, với lần thứ ba đảm nhận vai trò chủ nhà, mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên đóng góp cho tăng trưởng, thịnh vượng và liên kết kinh tế khu vực; hoan nghênh sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Lãnh đạo các doanh nghiệp khẳng định sẵn sàng tham gia tích cực, đóng góp vào thành công của Năm APEC 2027 tại Việt Nam.