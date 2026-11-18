Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo các tập đoàn muốn mở rộng đầu tư, đồng hành cùng Việt Nam hướng tới APEC 2027

Tại cuộc tiếp, đại diện cho Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC, bà Suzanne Clark, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ khẳng định cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ luôn coi Việt Nam là điểm đến chiến lược và mong muốn tiếp tục tìm kiếm, mở rộng các cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu như Procter & Gamble (P&G), Hewlett Packard (HP), Johnson & Johnson, Boeing, Pfizer, Google, Mastercard, UL Solutions… khẳng định Việt Nam là thị trường chiến lược, mong muốn mở rộng các dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và kinh tế số, hàng không, tiêu dùng, dược phẩm, tài chính, ngân hàng.

Tin tưởng vào đường lối điều hành của lãnh đạo Việt Nam, lãnh đạo các tập đoàn mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng cường hợp tác thương mại và đồng hành cùng Việt Nam hướng tới Năm APEC 2027.

Chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ nhà Năm APEC 2027, lãnh đạo các tập đoàn khẳng định sẵn sàng tham gia tích cực, đóng góp vào thành công của Năm APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC. Ảnh: TTXVN

Việt Nam cam kết bảo hộ vốn và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư

Phát biểu tại cuộc tiếp, chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ những định hướng lớn cho hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại, mang lại giá trị và lợi ích lớn hơn cho người dân và doanh nghiệp hai bên; tạo đột phá về hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác tài chính - đầu tư dựa trên nguyên tắc đồng hành và gắn kết lợi ích.

Để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam đang nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển các quỹ đầu tư, mở rộng kênh vốn cho dự án hợp tác công - tư, và xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, những cải cách này sẽ giúp nhà đầu tư có thêm công cụ, kênh tham gia và linh hoạt hơn trong quản lý dòng vốn; cam kết bảo hộ vốn và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, duy trì chính sách ổn định, có thể dự báo, luôn sẵn sàng lắng nghe cùng tháo gỡ vướng mắc để sự gắn bó hôm nay trở thành thành công chung của cả hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối, có tiếng nói khách quan với chính quyền Hoa Kỳ nhằm góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, bền vững và mang lại lợi ích thiết thực hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, năm 2027, Việt Nam sẽ vinh dự lần thứ 3 giữ cương vị chủ nhà APEC. Với ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với tương lai chung của khu vực, Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên đóng góp tích cực vào tăng trưởng, thịnh vượng và liên kết kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương.

Đồng thời, Việt Nam hoan nghênh sự tham gia, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ trong tiến trình này và rất mong được chào đón doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam.