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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Tập đoàn Apple và Boeing

Chiều 21/9/2026, giờ địa phương (rạng sáng 22/9, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Tập đoàn Apple và Boeing.

Bnews
Bnews
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tim Cook, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Apple. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tim Cook, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Apple. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN 

Chiều 21/9/2026, giờ địa phương (rạng sáng 22/9, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tim Cook, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Apple.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tim Cook, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Apple. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tim Cook, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Apple. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tim Cook, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Apple. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tim Cook, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Apple. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN 

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Brendan Nelson, Chủ tịch Boeing Global, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Brendan Nelson, Chủ tịch Boeing Global, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Brendan Nelson, Chủ tịch Boeing Global, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Brendan Nelson, Chủ tịch Boeing Global, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Brendan Nelson, Chủ tịch Boeing Global, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Theo vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-lanh-dao-tap-doan-apple-va-boeing/437693.html