Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Tập đoàn Apple và Boeing
Chiều 21/9/2026, giờ địa phương (rạng sáng 22/9, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Tập đoàn Apple và Boeing.
Chiều 21/9/2026, giờ địa phương (rạng sáng 22/9, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tim Cook, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Apple.
Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Brendan Nelson, Chủ tịch Boeing Global, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-lanh-dao-tap-doan-apple-va-boeing/437693.html