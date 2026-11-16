Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo OIF, Bulgaria và Benin

Tại cuộc gặp Tổng thư ký OIF, bà Louise Mushikiwabo đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và hợp tác Pháp ngữ.

Bà mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, tham gia tích cực và đóng góp vào các nỗ lực chung của OIF vì hòa bình, ổn định, đoàn kết và phát triển bền vững; khẳng định OIF sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực giảng dạy và quảng bá tiếng Pháp, hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, nông nghiệp và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Louise Mushikiwab. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh quốc tế và Cộng đồng Pháp ngữ hiện nay, OIF cần tiếp tục phát huy vai trò trong thúc đẩy đối thoại, tăng cường đoàn kết, củng cố lòng tin, ngăn ngừa xung đột và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; đồng thời, cần tiếp tục góp phần phát huy thế mạnh, tiềm năng của Cộng đồng Pháp ngữ, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học - công nghệ và phát triển bền vững, vì lợi ích của mỗi người dân.

Khẳng định Việt Nam luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Cộng đồng Pháp ngữ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai các kết quả của Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20; thúc đẩy việc khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, đưa hợp tác Việt Nam - OIF ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc củng cố vai trò, vị thế của Cộng đồng Pháp ngữ trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị OIF tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với các nước thành viên Pháp ngữ, nhất là các nước châu Phi; tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong quảng bá, giảng dạy tiếng Pháp, trong đó đào tạo tiếng Pháp chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ ngoại giao, công chức và lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Cộng đồng Pháp ngữ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm và các nỗ lực của ASEAN trong bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải tại khu vực trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

*Tại cuộc gặp với Tổng thống Bulgaria, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng bà Iliana Yotova vừa đắc cử Tổng thống Bulgaria nhiệm kỳ 2027-2032. Tổng thống Iliana Yotova khẳng định Nhà nước và nhân dân Bulgaria luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Bulgaria. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược, đặc biệt trong năm kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bulgaria (8-1957/8-2027), tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại - đầu tư để tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên mức 500 triệu USD và cao hơn nữa trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hoạt động đầu tư, liên doanh trong các lĩnh vực thế mạnh và tiềm năng như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng cường phát triển hợp tác công nghiệp quốc phòng.

*Tại cuộc gặp Tổng thống Benin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên sớm xúc tiến trao đổi và phối hợp triển khai Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác nông nghiệp, tập trung vào các mặt hàng nhiều tiềm năng như gạo, hạt điều, bông sợi, cũng như hợp tác về nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt, hợp tác giữa các cảng biển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong muốn Benin tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, triển khai đầu tư, kinh doanh tại Benin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Benin. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quan hệ hợp tác song phương thông qua trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức khu vực, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Cộng đồng Pháp ngữ. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng mời Tổng thống Benin Romuald Wadagni sớm thăm Việt Nam.