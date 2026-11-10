Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các chính đảng và Chính phủ Nhật Bản

Tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tình hữu nghị, truyền thống đoàn kết giữa hai Đảng được xây dựng từ những năm tháng cách mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai Đảng tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương chính đảng, duy trì hiệu quả hoạt động trao đổi lý luận; đồng thời đề nghị Đảng Cộng sản Nhật Bản tiếp tục ủng hộ hợp tác song phương trong các lĩnh vực mới, có tiếng nói với Chính phủ Nhật Bản nhằm tạo môi trường làm việc bình đẳng, thuận lợi cho công dân Việt Nam tại Nhật Bản.

Ông Shii Kazuo khẳng định Đảng Cộng sản Nhật Bản luôn ủng hộ, tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước đạt nhiều thành tựu, nâng cao vai trò và vị thế quốc tế; ủng hộ quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển sâu rộng, bền vững.

Tiếp đồng Chủ tịch Đảng Duy Tân Nhật Bản Fujita Fumitake, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ông tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển mới, trở thành đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, hướng tới tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường; tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Đảng Duy Tân Nhật Bản với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng Chủ tịch Đảng Duy Tân Nhật Bản Fujita Fumitake. Ảnh: TTXVN

Ông Fujita Fumitake mong muốn thông qua hợp tác kênh Đảng, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân.

* Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lần lượt tiếp các nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru, Kishida Fumio và Aso Taro.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng tiếp nguyên Thủ tướng Nhật bản Ishiba Shigeru. Ảnh: TTXVN

Tại các cuộc tiếp, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, toàn diện của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sau 3 năm nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, hợp tác khoa học - công nghệ, trụ cột mới trong quan hệ hai nước, cùng các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, bán dẫn... có nhiều tiến triển với những dự án cụ thể. Hợp tác văn hóa, địa phương và giao lưu nhân dân tiếp tục phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng tiếp Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP), nguyên Thủ tướng Nhật Bản Aso Tara. Ảnh: TTXVN

Các nguyên Thủ tướng Nhật Bản khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào cũng sẽ tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, trở thành đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, hướng tới tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường; đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng tiếp ông Nikai Toshihiro, nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt; bà Koike Yuriko, Thống đốc Tokyo; ông Hanazumi Hideyo, Thống đốc tỉnh Niigata; ông Nagasaki Kotaro, Thống đốc tỉnh Yamanashi; ông Ichimi Katsuyuki, Thống đốc tỉnh Mie; ông Miyazaki Izumi, Thống đốc tỉnh Wakayama.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Nikai Toshihiro. Ảnh: TTXVN

Hoan nghênh hợp tác giữa các địa phương hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ông Nikai Toshihiro và thống đốc các địa phương Nhật Bản tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác với các địa phương Việt Nam trong những lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo và đô thị thông minh...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp chế tạo, năng lượng sạch, hạ tầng, logistics; tăng cường hợp tác đào tạo, tiếp nhận lao động, kỹ sư và nhân lực chất lượng cao Việt Nam.