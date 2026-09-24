Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp bà Gwynne Shotwell, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty SpaceX. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, chiều 23/9 (giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại diện doanh nghiệp tại Hoa Kỳ.

Tiếp bà Gwynne Shotwell, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty SpaceX, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự quan tâm của công ty đã phối hợp với các cơ quan Việt Nam để triển khai thí điểm dịch vụ theo quy định.

Bà Gwynne Shotwell bày tỏ mong muốn hợp tác với các đối tác Việt Nam nhằm phục vụ tốt hơn việc giải quyết những tình huống thiên tai, trong đó thông tin được duy trì; những doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào hệ sinh thái công nghệ mới, góp phần bảo đảm an toàn, sự phát triển bền vững của hệ sinh thái số Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Công ty SpaceX ưu tiên thu hẹp khoảng cách số và bảo đảm mọi người dân có khả năng tiếp cận kết nối; đề nghị công ty cùng các cơ quan Việt Nam nghiên cứu một cơ chế kết nối vệ tinh dự phòng ứng phó thiên tai; mong muốn SpaceX tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đào tạo kỹ sư trong các lĩnh vực viễn thông vệ tinh, thiết kế mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Eric M. Hambly, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Murphy Oil. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp ông Eric Hambly, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Murphy Oil, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự hiện diện và hợp tác của tập đoàn trong lĩnh vực thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí ngoài khơi; nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhu cầu năng lượng ngày càng lớn và trong quá trình chuyển dịch năng lượng, Việt Nam thúc đẩy mạnh các nguồn năng lượng sạch và tái tạo.

Bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đón; tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam trong những năm tới, ông Eric Hambly khẳng định Tập đoàn Murphy Oil tiếp tục tăng cường đầu tư tại Việt Nam, sẵn sàng đồng hành với Việt Nam trong phát triển ngành công nghiệp dầu khí, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ghi nhận và đánh giá cao tiến triển tích cực của các dự án mà tập đoàn đang triển khai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Murphy Oil phối hợp chặt chẽ với các đối tác và cơ quan chức năng của Việt Nam để bảo đảm dự án được đưa vào khai thác hiệu quả, đúng tiến độ; cam kết tiếp tục duy trì một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Raj Subramaniam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn FedEx. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp ông Raj Subramaniam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn FedEx, một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về vận tải hàng không, chuyển phát nhanh, logistics và kết nối thương mại toàn cầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc tập đoàn đã hiện diện và hoạt động tại Việt Nam hơn 30 năm qua; không chỉ cung cấp dịch vụ vận tải và chuyển phát, mà còn góp phần kết nối doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam với các thị trường quốc tế.

Đặc biệt ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam, nhất là sự phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, cũng như vị trí địa lý thuận lợi, ông Raj Subramaniam cho biết, thời gian tới, FedEx sẽ thúc đẩy việc hỗ trợ Việt Nam quản lý rủi ro; tự động hóa và rút ngắn thời gian thông quan đối với hàng chuyển phát nhanh và thương mại điện tử; giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) Việt Nam tiếp cận trực tiếp hơn với thị trường toàn cầu; tiếp cận các thị trường mới; về logistics xanh, an toàn; phát triển nguồn nhân lực.

Ông Raj Subramaniam mong muốn tiếp tục mở rộng hơn nữa hoạt động ở Việt Nam, qua đó hỗ trợ nền kinh tế của Việt Nam nâng cao năng lực vận tải và kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhấn mạnh để hàng Việt Nam cạnh tranh được trên thị trường thế giới, cần hệ thống logistics nhanh hơn, chi phí thấp hơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn FedEx hỗ trợ Việt Nam tham gia vào hệ sinh thái hàng hóa hàng không, không chỉ là một kho hàng đơn lẻ mà cần phát triển đồng bộ các chức năng; tăng mạnh kết nối trực tiếp giữa Việt Nam với mạng lưới toàn cầu; mong muốn tập đoàn cùng các bệnh viện, với thế mạnh trong lĩnh vực điều trị ung thư cho trẻ em, tiếp tục mở rộng hơn nữa lĩnh vực hợp tác rất thiết thực này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông William Nathan Franklin, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Pacifico Energy. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp ông William Nathan Franklin, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Pacifico Energy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự hiện diện và cam kết đầu tư dài hạn của tập đoàn tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện gió và điện gió ngoài khơi.

Để phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và các ngành công nghệ cao, Việt Nam cần một hệ thống năng lượng ổn định hơn, an toàn hơn, cạnh tranh hơn và ngày càng xanh hơn.

Trong bối cảnh đó, điện gió ngoài khơi đóng một vai trò quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong rằng giai đoạn tiếp theo, hiệu quả quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ được đo bằng những kết quả cụ thể, thực chất hơn.

Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Pacifico Energy đánh giá cao những chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cũng như sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của các bộ, ngành và địa phương với các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ; tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Ông William Nathan Franklin cam kết sẽ tiếp tục đầu tư thêm vào điện gió và năng lượng tái tạo tại Việt Nam để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững của Việt Nam cũng như đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Peter J. Gibson, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Nebula Energy. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp ông Peter J. Gibson, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Nebula Energy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư, hợp tác với các đối tác Việt Nam, mang lại lợi ích chung cho cả hai bên.

Ông Peter J. Gibson giới thiệu tổng quan về năng lực, kinh nghiệm toàn cầu của tập đoàn trong việc phát triển hạ tầng LNG bền vững và các trung tâm dữ liệu AI tiên tiến tại Hoa Kỳ; nhấn mạnh về bước tiến trong thỏa thuận hợp tác với các đối tác Việt Nam; khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng tiến trình dịch chuyển năng lượng và chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam.

Tập đoàn mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác sâu rộng với các đối tác Việt Nam nhằm ứng dụng các giải pháp lưới điện thông minh, hệ thống lưu trữ năng lượng và AI vào chuỗi sản xuất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác của tập đoàn với các đối tác của Việt Nam thời gian qua; nhấn mạnh các dự án đang tích cực mở rộng; nhiều dự án hạ tầng lớn tại Việt Nam đang được thúc đẩy, đặc biệt là những dự án có sự kết hợp giữa năng lượng sạch và công nghệ số; mong muốn tập đoàn tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số và năng lượng tái tạo.

Tiếp ông Murali Krishna Reddy, Phó Chủ tịch, thành viên gia đình Chủ tịch tập đoàn Hetero, Camber Pharmaceuticals, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững.

Trong lĩnh vực dược phẩm, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng ngành dược hiện đại, đảm bảo năng lực nghiên cứu, sản xuất, từng bước chủ động về công nghệ, đáp ứng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ông Murali Krishna Reddy ghi nhận môi trường đầu tư tại Việt Nam có nhiều thay đổi tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; khẳng định tập đoàn sẽ nỗ lực, quyết tâm để dự án hợp tác với các đối tác Việt Nam được triển khai thành công, mang lại kết quả thiết thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tập đoàn lấy chuyển giao, tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ làm trọng tâm của hợp tác, góp phần xây dựng năng lực tự chủ và từng bước đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị dược phẩm khu vực và toàn cầu; mong muốn các bên sớm đưa các thỏa thuận thành kết quả cụ thể, thực chất, bền vững; qua đó đóng góp vào nâng cao năng lực tự chủ của ngành dược và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân Việt Nam./.