Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với công an các phường, xã tăng cường kiểm tra, xử lý những điểm trông giữ phương tiện vi phạm quy định. Sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng đã góp phần lập lại trật tự đô thị, giúp nhiều tuyến phố thông thoáng, trả lại không gian đi lại an toàn cho người đi bộ.