Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Norihiko Ishiguro, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Norihiko Ishiguro, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu cùng lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Masayoshi Fujimoto, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Masayoshi Fujimoto, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)