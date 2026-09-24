Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Raj Subramaniam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn FedEx.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Raj Subramaniam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn FedEx.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Eric M. Hambly, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Murphy Oil.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Eric M. Hambly, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Murphy Oil.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông William Nathan Franklin, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Pacifico Energy.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông William Nathan Franklin, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Pacifico Energy.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Peter J. Gibson, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Nebula Energy. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Peter J. Gibson, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tập đoàn Nebula Energy. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Murali Krishna Reddy, Phó Chủ tịch, thành viên gia đình Chủ tịch tập đoàn Hetero, Camber Pharmaceuticals. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Murali Krishna Reddy, Phó Chủ tịch, thành viên gia đình Chủ tịch tập đoàn Hetero, Camber Pharmaceuticals. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN