Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hoa Kỳ

Tìm cách che, sửa hoặc làm biến dạng biển số để né camera không chỉ khiến phương tiện khó được nhận diện mà còn có thể dẫn đến bị xử lý theo quy định. Khi hệ thống giám sát giao thông ngày càng được tăng cường, tài xế càng cần bảo đảm biển số đúng quy định, rõ ràng và không bị che khuất khi lưu thông.