Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tim Cook, Tổng Giám đốc Tập đoàn Apple. Ảnh: TTXVN

Tại các buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhu cầu thu hút nguồn vốn dài hạn, có chất lượng, đi kèm với năng lực quản trị, công nghệ và mạng lưới quốc tế. Việt Nam mong muốn các tập đoàn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghệ và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong muốn các tập đoàn Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng và Việt Nam có nhu cầu lớn, như hạ tầng công nghiệp - logistics, hạ tầng số, dịch vụ tài chính, công nghệ, y tế chất lượng cao và hàng không.

Các hoạt động hợp tác được kỳ vọng góp phần thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ.

Lãnh đạo các tập đoàn Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành, mở rộng hợp tác và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Ông Chip Kaye, Chủ tịch Tập đoàn Warburg Pincus, cho biết tập đoàn tập trung đầu tư nguồn vốn dài hạn vào các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng, đồng thời hỗ trợ về chiến lược, quản trị, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong thời gian tới, Warburg Pincus dự kiến tiếp tục mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực có triển vọng tăng trưởng dài hạn, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, dịch vụ tài chính, y tế, logistics và các tài sản hạ tầng.

Về lĩnh vực hàng không, ông Brendan Nelson, Chủ tịch Boeing Global, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing, đánh giá Việt Nam là thị trường tiềm năng và có nhiều điều kiện thuận lợi. Boeing định hướng tiếp tục hoạt động tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước; hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, thẩm định, bảo trì, sửa chữa và đại tu máy bay; mở rộng các chương trình đào tạo phi công, kỹ sư; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam trong quản lý, khai thác và phát triển lĩnh vực hàng không.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Tim Cook, Tổng Giám đốc Tập đoàn Apple. Ảnh: TTXVN

Ông Tim Cook, Tổng Giám đốc Tập đoàn Apple, cũng cho biết tập đoàn Apple mong muốn tiếp tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam, tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, phát triển chuỗi cung ứng, đào tạo nguồn nhân lực và đóng góp vào quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, thúc đẩy các chương trình hợp tác phù hợp trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam, thành công lâu dài của Apple và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TTXVN

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã dự sự kiện văn hóa nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc” và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ.

Tham dự sự kiện có hơn 2.000 đại biểu, gồm các quan chức của LHQ, bạn bè Hoa Kỳ, quốc tế và đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đây là sự kiện gặp gỡ giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cộng đồng người Việt Nam diễn ra ở nước ngoài có số lượng kiều bào tham dự lớn nhất từ trước đến nay.