Chiều 17/11, tại thành phố Thâm Quyến, nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư công nghệ cao và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Tiếp ông Vương Thành, Tổng Giám đốc Tập đoàn TCL, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc TCL gắn bó và sản xuất hiệu quả tại Việt Nam suốt hơn 27 năm qua. Hoan nghênh tập đoàn tiếp tục coi Việt Nam là địa bàn chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TCL mở rộng đầu tư vào công nghệ hiển thị, điện tử thông minh, nghiên cứu phát triển và công nghiệp hỗ trợ; đồng thời chủ động liên kết với các cơ sở đào tạo trong nước để phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia người Việt Nam.

Tại buổi tiếp ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Chery Holdings, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh tập đoàn coi Việt Nam là điểm đến chiến lược tại Đông Nam Á và đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với Tập đoàn Geleximco. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chery ưu tiên triển khai thực chất các dự án sản xuất ô tô, xe năng lượng mới, linh kiện công nghệ cao; đồng thời có lộ trình nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng tại chỗ.

Tiếp ông Từ Tử Dương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Trung Hưng (ZTE), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những đóng góp của tập đoàn trong phát triển hạ tầng viễn thông và đào tạo nhân lực công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích ZTE phối hợp với các đối tác Việt Nam triển khai các dự án thí điểm về trung tâm dữ liệu xanh, hạ tầng trí tuệ nhân tạo, mạng tính toán; cũng như tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu để xây dựng phòng thí nghiệm và đào tạo nguồn nhân lực làm chủ công nghệ.

Tại các buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn trân trọng các nhà đầu tư có chiến lược dài hạn, tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp./.