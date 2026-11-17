Tiếp ông Vương Thành, Tổng giám đốc Tập đoàn TCL, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc tập đoàn đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong chiến lược quốc tế hóa từ năm 1999, duy trì sản xuất, kinh doanh hơn 27 năm, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược; đồng thời mong muốn hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Vương Thành, Tổng giám đốc Tập đoàn TCL.

Thông tin về Tập đoàn TCL, ông Vương Thành cho biết TCL là tập đoàn công nghệ, sản xuất điện tử có quy mô đa quốc gia và đã hiện diện lâu dài tại Việt Nam, góp phần tạo việc làm, xuất khẩu và phát triển hệ sinh thái điện tử. Ông khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư, đào tạo nhân lực, mở rộng hợp tác, thu hút các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng. Tổng giám đốc Tập đoàn TCL đề xuất tăng cường chính sách hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành sản xuất, khắc phục thiếu hụt lao động có kỹ năng; hợp tác về công nghiệp phụ trợ; triển khai sớm những dự án mới tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực then chốt. Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư có chất lượng, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, tăng cường liên kết với khu vực kinh tế trong nước. Với tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn quan tâm mở rộng đầu tư vào công nghệ hiển thị, điện tử thông minh, nghiên cứu và phát triển, công nghiệp hỗ trợ và các công đoạn có giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.

Ghi nhận những kiến nghị của tập đoàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị TCL chủ động cùng các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và viện nghiên cứu của Việt Nam xây dựng chương trình đào tạo theo nhu cầu thực tế; tăng cường thực tập, đào tạo tại doanh nghiệp, phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, cán bộ quản lý người Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam trân trọng các nhà đầu tư có chiến lược dài hạn, hoạt động hiệu quả, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội; bày tỏ mong muốn Tập đoàn TCL tiếp tục phát huy kết quả hợp tác, có thêm các dự án chất lượng cao, đồng hành cùng Việt Nam phát triển nền công nghiệp hiện đại và nâng cao năng lực tự chủ; nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

* Tiếp ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Chery, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc tập đoàn coi Việt Nam là địa bàn đầu tư chiến lược và hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam để phát triển sản xuất công nghiệp, công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ rằng Việt Nam đang phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Việt Nam ưu tiên dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, có khả năng phát triển ngành công nghiệp mới, chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước; mong muốn Tập đoàn Chery phát huy năng lực nghiên cứu, sản xuất, quản trị và mạng lưới thị trường để hợp tác phát triển công nghiệp ô tô hiện đại, xanh, thông minh và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Chery.

Ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Chery cho biết Chery là tập đoàn đa ngành, lấy công nghiệp ô tô làm trọng tâm, với các hoạt động sản xuất xe du lịch, xe thương mại, linh kiện, công nghệ ô tô, tài chính và dịch vụ liên quan. Tập đoàn Chery xác định Việt Nam là địa bàn chiến lược tại Đông Nam Á; mong muốn thúc đẩy hợp tác góp phần phát triển công nghiệp ô tô, công nghiệp hỗ trợ, chuỗi cung ứng và mở rộng, tăng cường đầu tư tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn doanh nghiệp không chỉ đầu tư sản xuất mà còn mở rộng nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ; hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp Việt Nam; đào tạo kỹ sư, chuyên gia và cán bộ quản lý người Việt Nam để từng bước làm chủ công nghệ.

Hoan nghênh việc hai Tập đoàn Chery và Tập đoàn Geleximco (Việt Nam) đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và ghi nhận kế hoạch nghiên cứu các dự án đề xuất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ưu tiên dự án sản xuất ô tô, xe năng lượng mới, linh kiện và công nghệ cao có thể triển khai thực chất; tin tưởng hợp tác của hai tập đoàn Chery - Geleximco trở thành mô hình liên kết hiệu quả giữa tập đoàn công nghệ quốc tế và doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy năng lực công nghiệp trong nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, bình đẳng; mong Tập đoàn Chery phối hợp với Geleximco triển khai hợp tác thiết thực, góp phần phát triển công nghiệp Việt Nam hiện đại và làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

* Tiếp ông Từ Tử Dương, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Trung Hưng (ZTE), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận việc Tập đoàn ZTE đã tham gia hợp tác hiệu quả, phát triển hạ tầng viễn thông và đào tạo nhân lực công nghệ thông tin tại Việt Nam; mong muốn tập đoàn tiếp tục hợp tác lâu dài, hiệu quả với các đối tác Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Từ Tử Dương, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Trung Hưng (ZTE).

Ông Từ Tử Dương cho biết, Tập đoàn ZTE có thế mạnh về công nghệ truyền dẫn quang, mạng truy nhập cố định, máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống lưu trữ, mạng tính toán và các ứng dụng số trong công nghiệp. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác với Việt Nam về hạ tầng số và chuyển đổi số.

Thời gian qua, tập đoàn đã hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở đào tạo khác của Việt Nam về nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)...

Quang cảnh buổi tiếp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khuyến khích Tập đoàn ZTE phối hợp với các doanh nghiệp, khu công nghiệp và cơ quan liên quan của Việt Nam lựa chọn một số dự án thí điểm. Đồng thời đề nghị tập đoàn chủ động phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư, trao đổi chuyên gia, nghiên cứu xây dựng phòng thí nghiệm và dự án hợp tác thực hành; chú trọng phát triển đội ngũ chuyên gia, kỹ sư Việt Nam có khả năng nghiên cứu, vận hành và phát triển công nghệ. Đồng thời, cụ thể hóa các định hướng nêu trên thành chương trình, dự án hợp tác với đối tác Việt Nam, xác định rõ mục tiêu, công nghệ, nguồn lực và hiệu quả dự kiến.