Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn của Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Yoshitaka Kitao, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc SBI Holdings - một trong những tập đoàn tài chính - đầu tư hàng đầu Nhật Bản; ông Toru Nakashima, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui Financial (SMBC Group); ông Motoya Okada, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành đại diện AEON.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Toru Nakashima, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui Financial (SMBC Group). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Toru Nakashima, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui Financial (SMBC Group). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Yoshitaka Kitao, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc SBI Holdings (Nhật Bản). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Yoshitaka Kitao, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc SBI Holdings (Nhật Bản). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Yoshitaka Kitao, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc SBI Holdings (Nhật Bản). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Motoya Okada, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành đại diện AEON. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Motoya Okada, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành đại diện AEON. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN