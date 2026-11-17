Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Kevin Wang, Tổng giám đốc Tập đoàn TCL. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Kevin Wang, Tổng giám đốc Tập đoàn TCL. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chiều 17/11/2026, tại thành phố Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Kiểm soát Chery. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Kiểm soát Chery. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Kiểm soát Chery. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Kiểm soát Chery. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Cũng trong chiều 17/11/2026, tại thành phố Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Từ Tử Dương, Tổng giám đốc Tập đoàn ZTE. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Từ Tử Dương, Tổng giám đốc Tập đoàn ZTE. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)