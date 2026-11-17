Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Kevin Wang, Tổng Giám đốc Tập đoàn TCL. Ảnh: TTXVN

* Tiếp ông Vương Thành, Tổng Giám đốc Tập đoàn TCL, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc tập đoàn đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong chiến lược quốc tế hóa từ năm 1999, duy trì sản xuất, kinh doanh hơn 27 năm, tạo việc làm cho nhiều lao động. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong tập đoàn tiếp tục gắn bó, phát triển lâu dài tại Việt Nam.

Thông tin về Tập đoàn TCL, ông Vương Thành khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư, đào tạo nhân lực, mở rộng hợp tác, thu hút các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng.

Hoan nghênh Tập đoàn TCL tiếp tục coi Việt Nam là một địa bàn chiến lược trong mạng lưới sản xuất toàn cầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn quan tâm mở rộng đầu tư vào công nghệ hiển thị, điện tử thông minh, nghiên cứu và phát triển, công nghiệp hỗ trợ và các công đoạn có giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.

Ghi nhận những kiến nghị của tập đoàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị TCL chủ động cùng các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và viện nghiên cứu của Việt Nam xây dựng chương trình đào tạo theo nhu cầu thực tế; tăng cường thực tập, đào tạo tại doanh nghiệp, phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, cán bộ quản lý người Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn Tập đoàn TCL tiếp tục phát huy kết quả hợp tác, có thêm các dự án chất lượng cao, đồng hành cùng Việt Nam phát triển nền công nghiệp hiện đại và nâng cao năng lực tự chủ. Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

* Tiếp ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Chery Holdings, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Chery coi Việt Nam là địa bàn đầu tư chiến lược và hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam để phát triển sản xuất công nghiệp, công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Chery Holdings. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong Chery phát huy năng lực nghiên cứu, sản xuất, quản trị và mạng lưới thị trường để hợp tác phát triển công nghiệp ô tô hiện đại, xanh, thông minh và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Chery Holdings cho biết Tập đoàn Chery xác định Việt Nam là địa bàn chiến lược tại Đông Nam Á. Doanh nghiệp này mong muốn thúc đẩy hợp tác góp phần phát triển công nghiệp ô tô, công nghiệp hỗ trợ và chuỗi cung ứng tại Việt Nam; mở rộng và tăng cường đầu tư tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn doanh nghiệp lớn không chỉ đầu tư sản xuất mà còn mở rộng nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ; hợp tác với đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp Việt Nam; đào tạo kỹ sư, chuyên gia và cán bộ quản lý người Việt Nam để từng bước làm chủ công nghệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Tập đoàn Chery có lộ trình nâng tỷ lệ nội địa hóa, phát triển nhà cung ứng linh kiện, vật liệu và dịch vụ trong nước.

Hoan nghênh hai Tập đoàn Chery Holdings và Tập đoàn Geleximco (Việt Nam) đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và ghi nhận kế hoạch nghiên cứu các dự án đề xuất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ưu tiên dự án sản xuất ô tô, xe năng lượng mới, linh kiện và công nghệ cao có thể triển khai thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng hợp tác của hai tập đoàn Chery – Geleximco trở thành mô hình liên kết hiệu quả giữa tập đoàn công nghệ quốc tế và doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy năng lực công nghiệp trong nước.

* Tiếp ông Từ Tử Dương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Trung Hưng (ZTE), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận Tập đoàn ZTE đã tham gia hợp tác hiệu quả, phát triển hạ tầng viễn thông và đào tạo nhân lực công nghệ thông tin tại Việt Nam; mong tập đoàn tiếp tục hợp tác lâu dài, hiệu quả với các đối tác Việt Nam.

Ông Từ Tử Dương cho biết trong thời gian tới, Tập đoàn Viễn thông Trung Hưng mong muốn hợp tác với Việt Nam về phát triển trung tâm dữ liệu xanh, điện toán đám mây, viễn thông, hạ tầng AI, máy chủ, lưu trữ và mạng tính toán; quản lý thông minh tại các ngành điện tử, cơ khí chế tạo, thông qua dự án thí điểm đào tạo nhân lực, trao đổi kỹ thuật, xây dựng phòng thí nghiệm, phát triển năng lực công nghệ trong lĩnh vực AI và mạng tính toán.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Từ Tử Dương, Tổng Giám đốc Tập đoàn ZTE. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khuyến khích Tập đoàn Viễn thông Trung Hưng phối hợp với các doanh nghiệp, khu công nghiệp và cơ quan liên quan của Việt Nam lựa chọn một số dự án thí điểm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn chủ động phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư, trao đổi chuyên gia, nghiên cứu xây dựng phòng thí nghiệm và dự án hợp tác thực hành; chú trọng phát triển đội ngũ chuyên gia, kỹ sư Việt Nam có khả năng nghiên cứu, vận hành và phát triển công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Tập đoàn Viễn thông Trung Hưng cụ thể hóa các định hướng nêu trên thành chương trình, dự án hợp tác với đối tác Việt Nam, xác định rõ mục tiêu, công nghệ, nguồn lực và hiệu quả dự kiến; quan tâm phát triển nhà cung cấp, đối tác công nghệ và năng lực nghiên cứu tại Việt Nam.