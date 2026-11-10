Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo các địa phương Nhật Bản
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Nikai Toshihiro, nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt, cùng Thống đốc thủ đô Tokyo và Thống đốc các tỉnh Niigata, Yamanashi, Mie, Wakayama.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11, tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp ông Nikai Toshihiro, nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt, cùng Thống đốc thủ đô Tokyo và Thống đốc các tỉnh Niigata, Yamanashi, Mie, Wakayama./.
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