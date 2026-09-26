Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hiệu trưởng Trường Đại học Concordia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giáo sư Graham Carr, Hiệu trưởng Trường Đại học Concordia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, chiều 25/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Giáo sư Graham Carr, Hiệu trưởng Trường Đại học Concordia.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Giáo sư Graham Carr đã dành tình cảm, sự quan tâm đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Canada; chúc mừng những thành tựu của Trường Đại học Concordia, một cơ sở giáo dục đại học có uy tín hàng đầu của Canada; đánh giá cao việc Nhà trường trong nhiều năm qua đã tiếp nhận sinh viên, học giả Việt Nam và thiết lập hợp tác với các đối tác Việt Nam trong nghiên cứu, đào tạo; khẳng định đây nền tảng thuận lợi để hai bên nâng hợp tác lên tầm cao mới, thực chất hơn và có tác động rộng hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; con người vừa là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, vừa là động lực của phát triển.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giáo sư Graham Carr, Hiệu trưởng Trường Đại học Concordia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong đó, Việt Nam đang tập trung xây dựng nền giáo dục hiện đại, mở, thực chất và hội nhập; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành những động lực chủ yếu của tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn, giáo dục cùng với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ trở thành một trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Trường Đại học Concordia coi Việt Nam là một đối tác ưu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, xây dựng định hướng hợp tác dài hạn, chuyển từ các hoạt động riêng lẻ sang quan hệ đối tác có chiều sâu.

Đồng thời hai bên nên tập trung nguồn lực vào một số lĩnh vực chiến lược, phù hợp với thế mạnh của Nhà trường cũng như nhu cầu của Việt Nam như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, quản trị dữ liệu, năng lượng sạch, đô thị thông minh, hạ tầng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Nhà trường mở rộng các chương trình liên kết đào tạo, đồng hướng dẫn nghiên cứu, trao đổi giảng viên, chuyên gia và sinh viên; quan tâm cấp học bổng cho sinh viên, nhà khoa học trẻ của Việt Nam, đồng thời khuyến khích sinh viên, học giả Canada đến học tập, nghiên cứu và trải nghiệm tại Việt Nam. Hoan nghênh Trường Đại học Concordia phối hợp với các cơ quan, cơ sở đào tạo của Việt Nam xây dựng chương trình bồi dưỡng về trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và lãnh đạo số cho đội ngũ cán bộ quản lý, công chức và chuyên gia.

Trên cơ sở kế thừa các chương trình và quan hệ hợp tác đã có, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Trường Đại học Concordia và các đối tác Việt Nam lựa chọn một số dự án thí điểm tiêu biểu, từ đó từng bước hình thành các chương trình hợp tác quy mô lớn hơn, đưa kết quả vào thực tiễn và tạo ra giá trị thiết thực cho sự phát triển của hai nước; khẳng định, Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để Trường Đại học Concordia mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Giáo sư Graham Carr, Hiệu trưởng Trường Đại học Concordia phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Về phần mình, Giáo sư Graham Carr đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; hoàn toàn nhất trí với các định hướng hợp tác mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu; bày tỏ tin tưởng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Thông tin về các thế mạnh của Nhà trường, Giáo sư Graham Carr cho biết Trường Đại học Concordia thuộc top 10 thế giới về nghiên cứu khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm và AI; là trường duy nhất tại Canada có chương trình đào tạo, nghiên cứu toàn diện về AI và an ninh mạng.

Trường có bề dày kinh nghiệm và quan hệ đối tác sâu rộng với chính phủ và doanh nghiệp lớn (như Ericsson) trong các mảng: mạng 5G, hạ tầng điện toán đám mây, an ninh mạng quốc gia, tự động hóa và quản trị dữ liệu.

Giáo sư Graham Carr mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương thực chất với Việt Nam trong nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực về an ninh mạng, AI, chuyển đổi số.

Ngoài ra, Giáo sư Graham Carr cho biết đại diện Nhà trường dự kiến có chuyến thăm, làm việc tại Hà Nội trong những ngày tới để tiếp tục triển khai hợp tác cụ thể; khẳng định tiếp tục xây dựng quan hệ hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng chia sẻ các giá trị về chất lượng giáo dục, hướng tới mục tiêu chung là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra những cơ hội hợp tác thực chất, có ý nghĩa và tác động tích cực, phục vụ lợi ích của cả hai bên./.