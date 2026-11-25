Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Kinzang Dorji hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Bhutan đi vào chiều sâu, đặc biệt đã phối hợp tổ chức thành công chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan tháng 8-2025, chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, đặt dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao đường lối phát triển của Bhutan gắn phát triển kinh tế với phát triển con người, lấy chỉ số hạnh phúc của người dân làm thước đo, gìn giữ văn hóa và bảo vệ môi trường; cho rằng những định hướng này cũng phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, là nền tảng để hai nước thúc đẩy các tiềm năng hợp tác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai nước tiếp tục đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn mới phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa, đặc biệt nhân kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (19-1-2012 / 19-1-2027).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Kinzang Dorji. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp; sớm thành lập cơ chế tham vấn song phương, thúc đẩy triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về Khung hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Bhutan (ký tháng 8-2025), tiếp tục trao đổi, đàm phán, ký kết các văn kiện cụ thể làm khuôn khổ cho hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cung cấp các sản phẩm Bhutan có nhu cầu như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng…, khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Bhutan; đề nghị hai bên phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm về phát triển bền vững, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch, công nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh công nghệ cao, du lịch tâm linh, giao lưu nhân dân.

Khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối để Bhutan mở rộng quan hệ với các nước ASEAN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, phong trào Không liên kết, diễn đàn Nghị viện đa phương.

Đại sứ Kinzang Dorji nhấn mạnh Bhutan rất coi trọng quan hệ hữu nghị với Việt Nam, mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trên những lĩnh vực giàu tiềm năng. Đại sứ khẳng định khi về nước trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác hai nước, nhất là trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân; tích cực thúc đẩy ký kết các văn kiện hợp tác như hiệp định thương mại tự do, hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hiệp định tránh đánh thuế hai lần, hiệp định vận chuyển hàng không. Đại sứ Kinzang Dorji đề nghị hai nước sớm thiết lập đại diện lãnh sự danh dự để tạo thuận lợi cho việc kết nối giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý kiến của Đại sứ và chúc Đại sứ Kinzang Dorji thành công trên cương vị mới, tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Bhutan.