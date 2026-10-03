Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại sứ các nước trình quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng các đại sứ, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các đại sứ trong thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận, cam kết giữa Việt Nam và các nước, góp phần đưa quan hệ song phương phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, đáp ứng nhu cầu và lợi ích phát triển của mỗi nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng các đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác; khẳng định các bộ, ngành, địa phương Việt Nam sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các đại sứ hoàn thành trọng trách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Malaysia Jamal Sharifuddin Bin Johan. Ảnh: TTXVN

Thông qua các đại sứ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi và cảm ơn tới lãnh đạo các nước đã quan tâm, thúc đẩy quan hệ với Việt Nam; đề nghị các đại sứ chủ động đề xuất các dự án cụ thể, xây dựng chương trình hành động rõ ràng, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, hướng tới mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông tin về định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới; nhấn mạnh yêu cầu phát huy tối đa thế mạnh, tiềm năng của Việt Nam và các nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi bên trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực quan trọng, hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực, với tốc độ tăng trưởng kinh tế gần 10%. Về đối ngoại, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.

Các đại sứ bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu và sự phát triển của Việt Nam; đánh giá cao tiềm năng và triển vọng của Việt Nam; tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển đề ra. Các đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam để thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng sâu rộng, thực chất, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.