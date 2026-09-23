Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại diện một số tập đoàn kinh tế tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Troy Rohrbaugh, Đồng Tổng Giám đốc toàn cầu Ngân hàng JPMorgan Chase. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 23/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại diện một số tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới.

Tiếp ông Troy Rohrbaugh, đồng Chủ tịch Ngân hàng JPMorgan Chase - một trong những định chế tài chính hàng đầu thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao uy tín và vị thế của Ngân hàng JPMorgan Chase trên thị trường tài chính quốc tế, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của Ngân hàng đối với Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tư vấn huy động vốn trên thị trường quốc tế nhiều năm qua.

Ông Troy Rohrbaugh cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; chia sẻ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua; mong muốn tiếp tục hợp tác, đầu tư, hỗ trợ các đối tác Việt Nam phát triển.

Ông Troy Rohrbaugh cho biết cộng đồng các nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô và tiềm năng phát triển dài hạn của Việt Nam; khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc tăng cường trao đổi thông tin; tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả và hội nhập với các chuẩn mực quốc tế; thúc đẩy tiến trình hội nhập sâu rộng của hệ thống tài chính trong nước với hệ thống tài chính toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đang thúc đẩy các mục tiêu tăng trưởng cao, triển khai nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng, năng lượng và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Ngân hàng JPMorgan Chase trong việc tăng cường kết nối với cộng đồng tài chính và đầu tư quốc tế, qua đó góp phần thu hút dòng vốn chất lượng cao vào Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ngân hàng JPMorgan Chase hỗ trợ Chính phủ, các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hiệu quả các nguồn vốn quốc tế, bao gồm phát hành trái phiếu quốc tế, tín dụng xuất khẩu và các kênh huy động vốn quốc tế khác nhằm phục vụ mục tiêu phát triển của đất nước; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quản lý nợ, quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, góp phần hỗ trợ Việt Nam hướng tới mục tiêu đạt mức xếp hạng tín nhiệm đầu tư trong thời gian tới.

Tiếp ông Robert Thomson, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng phụ trách Quan hệ Chính phủ Toàn cầu của Tập đoàn Visa - một trong những doanh nghiệp công nghệ thanh toán hàng đầu thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Tập đoàn Visa đã đồng hành với thị trường Việt Nam trong hơn 30 năm qua, từ những giao dịch thẻ đầu tiên đến các sáng kiến hiện nay về thanh toán số, giao thông công cộng, dịch vụ công, du lịch số và hỗ trợ doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Robert (Bobby) Thomson, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng phụ trách Quan hệ Chính phủ Toàn cầu của Tập đoàn Visa. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Trong giai đoạn mới, hai bên có đủ nền tảng hướng đến xây dựng những hệ sinh thái thanh toán số có quy mô lớn hơn, có khả năng nhân rộng và tạo tác động rõ rệt đối với nền kinh tế.

Bày tỏ vui mừng được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Robert Thomson mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với các đối tác Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi số; triển khai những ưu tiên của Việt Nam trong thanh toán số.

Ông Robert Thomson nhấn mạnh Việt Nam đang phát triển rất năng động với nhiều nét mới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là trong phương thức thanh toán điện tử.

Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp với ưu tiên đầu tư phát triển của Visa. Vì vậy, Visa mong muốn tiếp tục tham gia sâu hơn vào bức tranh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số và Chính phủ số. Trong đó, thanh toán số là một cấu phần quan trọng của hạ tầng kinh tế số, có tác động trực tiếp tới năng suất, minh bạch, chi phí giao dịch, thương mại điện tử, du lịch, dịch vụ công và khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp; mong muốn Tập đoàn Visa cùng đồng hành với Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu này.

Thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Tập đoàn Visa tập trung ưu tiên hỗ trợ Việt Nam mở rộng thanh toán số trong khu vực công và dịch vụ công; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển giao thông công cộng số thuận tiện và liên thông; xây dựng hệ sinh thái du lịch số và nâng cao trải nghiệm du khách, nghiên cứu cùng các đối tác Việt Nam xây dựng một hành trình du lịch số liền mạch; đưa doanh nghiệp nhỏ và vừa vào sâu hơn trong nền kinh tế số; chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm và các mô hình cảnh báo sớm về gian lận, phối hợp đào tạo nhân lực và hỗ trợ nâng cao năng lực của ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành với Tập đoàn Visa để biến những sáng kiến hiện nay thành các chương trình quy mô lớn hơn và những kết quả có thể đo lường được./.