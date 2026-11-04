Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone, ngày 4-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng đồng chí Sonexay Siphandone được bầu làm Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa X của Lào vừa qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc đồng chí lựa chọn Việt Nam là nước đầu tiên thăm chính thức trên cương vị mới. Chuyến thăm thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

Nhấn mạnh hai Đảng, hai nước và Quốc hội đều đang đứng trước yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội hai bên tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả nội hàm “gắn kết chiến lược” từ các cơ quan, ủy ban chuyên trách của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các địa phương. Đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau, xem đây là định hướng lâu dài, là nền tảng bảo đảm cho quan hệ Việt Nam - Lào phát triển bền vững, trường tồn.

Hai bên cũng cần đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực công tác của Quốc hội, đồng hành cùng hai Chính phủ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, hiệp định hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại và các dự án trọng điểm như kết nối giao thông, năng lượng, khoáng sản…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone khẳng định sẽ cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào, Ban lãnh đạo Quốc hội Lào khóa X chỉ đạo các ban, bộ, ngành, các cơ quan và ủy ban của Quốc hội tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam, tăng cường kết nối gắn kết giữa hai Đảng, hai nước trên toàn diện các lĩnh vực.