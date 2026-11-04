Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào

Khoảng 90% trong tổng số khoảng 4.000 cây phi lao tại bãi biển Nghĩa An (xã An Phú, Quảng Ngãi) đã bị chết khô sau hơn một tháng được trồng. Trước thực trạng này, địa phương dự kiến trồng dặm 1.000 cây để theo dõi khả năng sinh trưởng, khôi phục vành đai xanh ven biển.