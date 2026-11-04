Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào

Sinh sống đan xen trong cộng đồng dân cư, đồng bào dân tộc thiểu số tại TP. Hải Phòng có những đặc điểm riêng về cư trú, văn hóa và đời sống. Để pháp luật thực sự trở thành điểm tựa trong cuộc sống, Thành phố đang đổi mới cách thức tuyên truyền, phát huy vai trò của những người gần dân, hiểu dân, đưa chính sách đến với đồng bào bằng những hình thức thiết thực, dễ tiếp cận.