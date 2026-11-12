Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko đang thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
(Nguồn: Báo Nhân Dân) Link: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tiep-chu-tich-hoi-dong-lien-bang-quoc-hoi-lien-bang-nga-post1002097.html?fbclid=IwY2xjawViaJtleHRuA2FlbQIxMABwZG9mAWJyaWQRMU5Cc1g1bzVHQlptOG1yRTZzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEfBaWMcOfxnXtV0C1yYIwsyeaxuhNjMhpWVTDwAFjiAdINEgKyR09HtoKxHVU_aem_H1rwCi9v22j2Y6pbgp9FQg