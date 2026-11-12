Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

“Gắn cả đời với nghề làm dịch vụ an sinh xã hội nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với người lao động để họ được thụ hưởng các chính sách khi về già nên tôi yêu mến công việc này”- bà Nguyễn Thị Kim Dung, nhân viên thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị chia sẻ về công việc của mình.