Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch BCH Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại ông Shii Kazuo, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản; cảm ơn những tình cảm nồng ấm mà cá nhân Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo và Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Nhật Bản đã dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam nhân dịp Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thông báo về thành công của Đại hội XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới của Việt Nam và những nhiệm vụ trọng tâm về ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình phát triển, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh chuyển đổi số trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, trong nhiệm kỳ Đại hội khóa XIV của Đảng, có sự kiện quan trọng là năm 2030 kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; đồng thời đặt nền móng cho sự phát triển của Việt Nam vào năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trong chuyến thăm đã có cuộc hội đàm tốt đẹp với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, hai bên thống nhất đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện lên tầm cao mới với vị trí là Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường. Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy tốt đẹp quan hệ với Nhật Bản; tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng trong thời gian qua, nhất là việc hai bên duy trì thường xuyên giao lưu, tiếp xúc cấp cao; tổ chức thành công Trao đổi lý luận lần thứ 12 với nhiều nội dung trao đổi thực chất về chủ đề Sức sống của Chủ nghĩa cộng sản trong kỷ nguyên số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo cũng chia sẻ về tình hình xây dựng, phát triển của Đảng Cộng sản Nhật Bản thời gian gần đây và kế hoạch, công tác các mặt chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 30 dự kiến tổ chức vào tháng 1/2027.

Chúc mừng thành tựu mà Đảng Cộng sản Nhật Bản đã đạt được trong suốt hơn 100 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Đại hội lần thứ 30 sắp tới của Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường phát triển mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của Đảng Cộng sản Nhật Bản, phát huy vai trò ngày càng quan trọng trong chính trường Nhật Bản.

Nhấn mạnh tình hữu nghị, truyền thống đoàn kết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản được xây dựng từ những năm tháng cách mạng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Đảng Cộng sản và nhân dân yêu chuộng hòa bình Nhật Bản đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển đất nước ngày nay.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai Đảng tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương chính đảng, tiếp tục triển khai hiệu quả Trao đổi lý luận thường xuyên; mong muốn Đảng Cộng sản Nhật Bản tiếp tục ủng hộ hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới, có tiếng nói với Chính phủ Nhật Bản tạo điều kiện xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, thuận lợi cho công dân Việt Nam làm việc tại Nhật Bản.

Trân trọng tình cảm hữu nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Nhật Bản luôn kiên định ủng hộ và tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế quốc tế; luôn ủng hộ quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển đi vào chiều sâu, bền vững.

Đồng tình với phương hướng thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ cảm ơn tình cảm và sự chia sẻ thân tình mà Đảng Cộng sản Nhật Bản và cá nhân ông Shii Kazuo dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo sớm thăm lại Việt Nam./.

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