Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các nguyên Thủ tướng Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP), nguyên Thủ tướng Nhật Bản Aso Taro. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP), nguyên Thủ tướng Nhật Bản Aso Taro. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP), nguyên Thủ tướng Nhật Bản Aso Taro. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP), nguyên Thủ tướng Nhật Bản Aso Taro. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)