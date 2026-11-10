Xã hộiThời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các nguyên Thủ tướng Nhật Bản

Trong chương trình thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Ishiba Shigeru và Aso Taro.

Báo VietnamPlus
786 liên quanGốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP), nguyên Thủ tướng Nhật Bản Aso Taro. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP), nguyên Thủ tướng Nhật Bản Aso Taro. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP), nguyên Thủ tướng Nhật Bản Aso Taro. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP), nguyên Thủ tướng Nhật Bản Aso Taro. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP), nguyên Thủ tướng Nhật Bản Aso Taro. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP), nguyên Thủ tướng Nhật Bản Aso Taro. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP), nguyên Thủ tướng Nhật Bản Aso Taro. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP), nguyên Thủ tướng Nhật Bản Aso Taro. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-cac-nguyen-thu-tuong-nhat-ban-post1147328.vnp