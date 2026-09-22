Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ

Nhấn mạnh vai trò của Quốc hội hai nước trong củng cố nền tảng chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ, trong đó có Hạ nghị sỹ Gregory Meeks, đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ; khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu và mong muốn đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhóm Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh vai trò của Quốc hội hai nước trong củng cố nền tảng chính trị, tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hạ nghị sỹ Gregory Meeks và Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ quan hệ hai nước, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị và đội ngũ trợ lý nghị sỹ.

Trao đổi về hợp tác kinh tế – thương mại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ hai nước; đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại tự do, công bằng, cân bằng và bền vững, sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng. Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các ngành công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, ủng hộ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, quốc phòng – an ninh, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân; đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ phát triển, đóng góp tích cực cho sở tại và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Hạ nghị sĩ Gregory Meeks nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ủng hộ việc duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác song phương.

Hạ nghị sỹ khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường hiểu biết, tin cậy, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả.

Phía Hoa Kỳ cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA); khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật, và đồng hành cùng Việt Nam triển khai Chiến dịch 500 ngày và đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sỹ Việt Nam còn mất thông tin, mất tích trong chiến tranh.

Thúc đẩy thương mại theo hướng công bằng và cân bằng hơn

Tại buổi tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ và mong muốn cùng Chính quyền Tổng thống Donald J. Trump tiếp tục đưa quan hệ giữa hai nước phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ hai nước, trực tiếp đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, người dân và đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước. Trong thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy thực chất các hoạt động hợp tác, mua hàng hóa từ phía Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại theo hướng cân bằng hơn, đồng thời tạo thêm đơn hàng, việc làm và lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp, người lao động hai nước.

Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đánh giá cao sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nỗ lực của phía Việt Nam nhằm cân bằng thương mại giữa hai nước. Đại sứ cũng cho rằng hai đoàn đàm phán đã có rất nhiều nỗ lực và cố gắng; đến nay đã đạt được nhiều tiến bộ và đến rất gần kết quả cuối cùng. Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho rằng khi được ký kết và đưa vào thực thi, Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội, khả năng hợp tác mới giữa hai nước.

Sau khi nghe Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ báo cáo về diễn biến tích cực trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng cũng như một số vấn đề kinh tế, thương mại mà Hoa Kỳ quan tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc hai bên đã đạt được kết quả rất tích cực để hướng tới sớm ký kết Hiệp định, tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Hoa Kỳ có cách tiếp cận tổng thể đối với các vấn đề thương mại còn tồn tại, trong đó bao gồm cả các vấn đề liên quan tới điều tra theo Mục 301 Đạo luật Thương mại 1974 của Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương phát triển thực chất, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21-9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và những người bạn Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao, truy tặng Huân chương Hữu nghị cho những người bạn Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ nhân dịp Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự đoàn kết và ủng hộ quý báu mà Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và nhiều thế hệ bạn bè, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Hoa Kỳ; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp vào việc củng cố tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Đại diện Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam qua 40 năm Đổi mới, sự cải thiện đời sống của người dân và vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Các đại biểu khẳng định tình cảm hữu nghị, đoàn kết với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như tăng cường hiểu biết, quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chia sẻ về tình hình Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Đại hội XIV đã đề ra những định hướng và quyết sách lớn cho giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Việt Nam đang tập trung đổi mới mô hình phát triển; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; phát huy vai trò của các khu vực kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và đóng góp có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển vững mạnh, ổn định, lâu dài, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ sự phát triển của quan hệ hai nước, đồng thời hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ hội nhập, phát triển và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp để tiếp tục trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng.

Bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước cùng nghiên cứu thống nhất Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ lên Đối tác chiến lược, thúc đẩy hợp tác song phương, tăng cường tiếp xúc, trao đổi các đoàn, nhất là cấp cao. Đồng thời, hai bên cùng hướng đến mục tiêu thương mại 4 tỷ USD thông qua việc Thổ Nhĩ Kỳ công nhận cơ chế kinh tế thị trường của Việt Nam, mở cửa thị trường cho nhau, hạn chế rào cản thương mại; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực.