Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Đại sứ trình Quốc thư
Chiều 6/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ các nước: Luxembourg, Benin, Mauritania, Guinea, Lithuania, Botswana, Maldives, Kyrgyzstan, Jordan, Estonia tới trình Quốc thư.
Tiếp các Đại sứ tới trình Quốc thư, ổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định trên mọi chặng đường phát triển trước đây và sắp tới, Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiệu quả thực chất, cùng có lợi, cùng đồng hành phát triển với các quốc gia và đối tác quốc tế; kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, hòa bình, tự chủ, tự cường, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-cac-dai-su-trinh-quoc-thu-post1146711.vnp