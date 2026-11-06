Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Một chú chó cứu hộ có tên Salmy đang trở thành linh vật của một dự án tại Thủ đô Mexico City của Mexico, nhằm nâng cao nhận thức về việc thu gom và xử lý dầu ăn đã qua sử dụng. Thông qua việc tái chế loại dầu này thành xà phòng và các tác phẩm điêu khắc, dự án hướng tới cảnh báo những tác động tiêu cực đối với môi trường khi dầu ăn thải bỏ bị đổ trực tiếp xuống hệ thống cống thoát nước.