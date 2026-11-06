Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ nước ngoài trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, có được sự phát triển như ngày nay, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà bạn bè quốc tế đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất và xây dựng, phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định trên mọi chặng đường phát triển trước đây và sắp tới, Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiệu quả thực chất, cùng có lợi, cùng đồng hành phát triển với các quốc gia và đối tác quốc tế; kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, hòa bình, tự chủ, tự cường, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đại sứ nước ngoài cùng các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Vui mừng chứng kiến những thành tựu mà các nước đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cùng các nước tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lịch sử, hợp tác nhiều mặt lên tầm cao mới, cả trên bình diện song phương và đa phương, trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi, cùng chia sẻ, cùng phát triển.

Để thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các đại sứ cùng thúc đẩy tiếp tục củng cố nền tảng chính trị vững chắc, tăng cường tin cậy chính trị, trên cơ sở những giá trị chung, lợi ích tương đồng và tầm nhìn dài hạn về phát triển, làm cơ sở để quan hệ hợp tác phát triển ổn định, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, tăng cường trao đổi để không ngừng đổi mới, nâng tầm nội hàm hợp tác, linh hoạt, thích ứng với bối cảnh tình hình, cùng nhau kiến tạo những giá trị và lợi ích thiết thực cho cả hai bên, cùng giúp nhau tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất cung ứng khu vực và toàn cầu. Việt Nam mong muốn cùng với các nước đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, các ngành ứng dụng khoa học-công nghệ mũi nhọn, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, chuyển đổi số, nông nghiệp bền vững, môi trường, năng lượng và năng lượng tái tạo, kinh tế biển và vận tải biển, hạ tầng chiến lược và logistics, giáo dục-đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân, văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương vì một thế giới gắn kết. Mọi quốc gia cần chung tay giải quyết các vấn đề, thách thức chung ở cả cấp độ toàn cầu và khu vực, góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển bền vững ở mọi khu vực trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các đại sứ, với kinh nghiệm dày dặn và uy tín của mình, sẽ tích cực đóng góp vào việc hiện thực hóa các phương hướng hợp tác; khẳng định Chính phủ và các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi, sẵn sàng hỗ trợ để các đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình tại Việt Nam.