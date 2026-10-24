Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Wallonie và Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Flanders

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò, vị thế của Wallonie - một trong những trung tâm công nghiệp lâu đời, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Bỉ, với nhiều thế mạnh trong các lĩnh vực khoa học sự sống, y tế, hàng không - vũ trụ, cơ khí chính xác và công nghệ xanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Wallonie Adrien Dolimont.

Đánh giá cao nền tảng hợp tác được xây dựng trong hơn 3 thập kỷ qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực của vùng Wallonie và Phái đoàn Wallonie-Brussels tại Hà Nội trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Bỉ. Các chương trình hợp tác hiệu quả về giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, văn hóa và đặc biệt là dự án bảo tồn di sản tại Huế đã trở thành những điểm sáng trong quan hệ hai bên.

Trao đổi về định hướng thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính quyền vùng Wallonie ủng hộ việc sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Bỉ lên Đối tác chiến lược. Trên cơ sở phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp thường trực Việt Nam - Wallonie-Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên đưa khoa học - công nghệ, y tế và khoa học sự sống trở thành trọng tâm hợp tác mới; đồng thời mở rộng liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và trao đổi sinh viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khuyến khích các doanh nghiệp Wallonie tăng cường đầu tư, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp công nghệ cao, năng lượng và chuyển đổi xanh; đề nghị vùng Wallonie chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ về nông nghiệp bền vững, kinh tế tuần hoàn, xử lý nước và ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ trưởng - Thủ hiến Adrien Dolimont bày tỏ vinh dự được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, mở ra những cơ hội hợp tác to lớn giữa Việt Nam với vùng Wallonie. Bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và tiềm năng của Việt Nam, Bộ trưởng - Thủ hiến Adrien Dolimont khẳng định luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam - một đối tác truyền thống và quan trọng của vùng tại Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung.

Bộ trưởng - Thủ hiến Adrien Dolimont hoàn toàn nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; khẳng định mong muốn tiếp tục phát huy nền tảng hợp tác truyền thống, đẩy mạnh các cơ chế hiện có, nhất là trong giáo dục, y tế và văn hóa. Đồng thời, vùng Wallonie sẵn sàng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ sinh học, khoa học sự sống, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, đáp ứng đúng các ưu tiên phát triển của Việt Nam và hướng tới hợp tác dài hạn.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác về nông nghiệp, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và chính quyền vùng Wallonie.

* Cùng ngày (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Flanders Matthias Diependaele.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò, vị thế của vùng Flanders - một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại, logistics và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Bỉ và châu Âu; ghi nhận những đóng góp tích cực của vùng trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Bỉ, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và cảng biển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Flanders tại Việt Nam như DEEP C, Bekaert, Puratos và vai trò của Cơ quan Đầu tư và Thương mại Flanders (FIT) trong kết nối doanh nghiệp hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Flanders Matthias Diependaele.

Thông tin về những định hướng phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những cải cách về tổ chức bộ máy, mở rộng không gian phát triển và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đang tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế, trong đó có các vùng của Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Flanders ủng hộ sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Bỉ lên Đối tác chiến lược trong thời gian tới; phát huy vai trò tiên phong trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư tại Việt Nam; tiếp tục ủng hộ hoàn tất phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Về các lĩnh vực hợp tác cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường kết nối hệ sinh thái cảng biển, hợp tác phát triển mô hình cảng xanh, cảng thông minh và chuỗi logistics hiện đại. Trong bối cảnh mới, hai bên cần ưu tiên mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là các lĩnh vực mũi nhọn như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ xanh. Tận dụng thế mạnh đặc thù của Flanders, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị vùng hỗ trợ Việt Nam về công nghệ và nguồn lực trong quản lý tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống ngập lụt, hạn hán và xâm nhập mặn, đặc biệt là tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu cấp thiết.

Về phần mình, Bộ trưởng - Thủ hiến Matthias Diependaele bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng được tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra những định hướng và cơ hội hợp tác to lớn trong quan hệ Việt Nam - Bỉ. Bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội cũng như tiềm năng tăng trưởng năng động của Việt Nam, Bộ trưởng - Thủ hiến Matthias Diependaele khẳng định chính quyền vùng Flanders luôn coi trọng và xác định Việt Nam là một đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Bày tỏ sự hài lòng về những kết quả hợp tác thực chất giữa hai bên thời gian qua, Bộ trưởng - Thủ hiến Matthias Diependaele hoàn toàn nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; khẳng định mong muốn và quyết tâm tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh cốt lõi của vùng như cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi xanh. Bộ trưởng - Thủ hiến Matthias Diependaele cũng cam kết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp, các trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các địa phương của hai bên.

Kết thúc buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng - Thủ hiến Matthias Diependaele nhất trí cao việc tiếp tục phát huy tối đa lợi thế bổ trợ lẫn nhau; tăng cường kết nối toàn diện giữa chính quyền, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu; đồng thời cam kết sát cánh thúc đẩy triển khai hiệu quả các dự án hợp tác cụ thể về cảng biển, logistics, khoa học - công nghệ và phát triển bền vững, qua đó góp phần làm sâu sắc và phong phú hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Bỉ.