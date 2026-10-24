Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Flanders và Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Wallonie
Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều 23/10/2026, tại Thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Flanders, ông Matthias Diependaele và Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Wallonie, ông Adrien Dolimont.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-bo-truong-thu-hien-vung-flanders-va-bo-truong-thu-hien-vung-wallonie-post1143945.vnp