Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Flanders và Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Wallonie

Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, được Đảng và Nhà nước xác định là động lực quan trọng cho phát triển đất nước. Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Lâm Đồng đang tập trung cụ thể hóa các chủ trương, chính sách bằng những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn. Trong đó, ưu tiên đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), vùng khó khăn và vùng biên giới, từng bước nâng cao chất lượng và bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh.