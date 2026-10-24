Xã hộiThời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Flanders và Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Wallonie

Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều 23/10/2026, tại Thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Flanders, ông Matthias Diependaele và Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Wallonie, ông Adrien Dolimont.

Báo VietnamPlus
568 liên quanGốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Flanders Matthias Diependaele. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Flanders Matthias Diependaele. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Flanders Matthias Diependaele. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Flanders Matthias Diependaele. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Wallonie, ông Adrien Dolimont. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Wallonie, ông Adrien Dolimont. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Wallonie, ông Adrien Dolimont. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Wallonie, ông Adrien Dolimont. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Wallonie, ông Adrien Dolimont. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Wallonie, ông Adrien Dolimont. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Wallonie, ông Adrien Dolimont. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Wallonie, ông Adrien Dolimont. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền Wallonie về nông nghiệp, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền Wallonie về nông nghiệp, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-bo-truong-thu-hien-vung-flanders-va-bo-truong-thu-hien-vung-wallonie-post1143945.vnp