Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển của tỉnh Vân Nam; mong muốn giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất giữa các địa phương Việt Nam với Vân Nam tiếp tục được nâng tầm trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tạo tiến triển thực chất trong 4 trục kết nối gồm: chính sách, hạ tầng thông suốt, thương mại-đầu tư và giao lưu nhân dân./.