Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trở lại thăm tỉnh Quảng Đông, địa phương có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó với lịch sử cách mạng Việt Nam.

Chúc mừng những thành tựu phát triển của Quảng Đông thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng địa phương sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi định vị chiến lược mà Đảng, Nhà nước Trung Quốc đề ra, đạt thêm nhiều thành tựu trong phát triển chất lượng cao và xây dựng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Đông đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác thực chất với Việt Nam; tiếp tục quán triệt, thực hiện toàn diện, hiệu quả nhận thức chung quan trọng giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quảng Đông tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và khoa học - công nghệ. Ảnh: TTXVN

Về hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa Quảng Đông với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam; thực hiện tốt “3 nhiệm vụ tiên phong”, gồm: tiên phong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản trị đất nước; tiên phong triển khai hợp tác thực chất, chất lượng cao giữa hai nước; tiên phong mở rộng giao lưu nhân văn, góp phần củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy kết nối giữa Khu Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Công - Ma Cao với các tỉnh, thành phố của Việt Nam; tăng cường liên kết chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Tăng nhập khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam, đẩy mạnh kết nối logistics; thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khoa học - công nghệ; chia sẻ kinh nghiệm đăng cai tổ chức APEC.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai bên triển khai hiệu quả Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc, kết hợp khai thác các di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử cách mạng hai nước tại Quảng Đông; tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, nghệ thuật và thể thao.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh khẳng định Quảng Đông sẵn sàng thúc đẩy hợp tác thực chất, mở rộng đầu tư và nhập khẩu hàng hóa Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông khẳng định sẵn sàng chia sẻ thành quả phát triển, khuyến khích các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp công nghệ cao đầu tư vào Việt Nam, mở rộng nhập khẩu nông sản, trái cây Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục gìn giữ các di tích gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng tiền bối Việt Nam tại Quảng Đông; tăng cường hợp tác du lịch, giáo dục - đào tạo, giao lưu hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Quảng Đông với các địa phương Việt Nam.