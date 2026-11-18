Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển của Quảng Đông, đánh giá cao vai trò đầu tàu kinh tế, công nghiệp và công nghệ cao của địa phương; đồng thời tin tưởng Quảng Đông tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong phát triển chất lượng cao.

Hai bên vui mừng nhận thấy hợp tác từ sau chuyến thăm Quảng Đông tháng 8/2024 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều chuyển biến tích cực, nổi bật trong thương mại, đầu tư công nghệ cao, sản xuất tiên tiến và khoa học công nghệ./.