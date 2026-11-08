Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thúc đẩy mở rộng mạng lưới kết nối các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản

Hiện Việt Nam có hơn 260 nhà khoa học giữ các vị trí giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ, có gần 1.000 chuyên gia được Nhật Bản xếp vào các nhà khoa học có trình độ cao trong các lĩnh vực chuyên môn, kỹ thuật và quản lý của Nhật Bản. Nhiều chuyên gia tích lũy đủ độ chín về chuyên môn, kinh nghiệm và quan hệ hợp tác; hiểu cách tổ chức nghiên cứu, phát triển công nghệ và đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất tại Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu tại cuộc gặp gỡ.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp gỡ các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản. Đây cũng là dịp để cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được và trao đổi về những định hướng, mục tiêu sắp tới trong việc kết nối tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực giữa Việt Nam và cộng đồng chuyên gia người Việt Nam tại Nhật Bản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, thực chất và hiệu quả với sự tin cậy chính trị cao trên mọi lĩnh vực, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đang trở thành một trong những trụ cột hợp tác mới của hai nước. Bởi vậy, vai trò của cộng đồng trí thức Việt Nam ở nước ngoài càng trở nên quan trọng.

Đại diện chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản tham gia chương trình.

Các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại cuộc gặp gỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV vừa qua đã ban hành kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng mạng lưới chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục lớn mạnh, trở thành cầu nối quan trọng đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển dựa trên tri thức và công nghệ.

Tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lắng nghe các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam tại Nhật Bản trình bày những sản phẩm, dự án cụ thể đóng góp trực tiếp cho Việt Nam. Qua đó thể hiện tâm huyết của các nhà khoa học luôn hướng về quê hương, đất nước và khát vọng đóng góp vào sự phát triển của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thúc đẩy mở rộng mạng lưới kết nối các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản trở thành cầu nối hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: Đổi mới sáng tạo, công nghệ vũ trụ, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, lượng tử, khoa học biển (kinh tế biển), kỹ thuật số, khai thác và phát triển đất hiếm...; đồng thời chia sẻ kết quả nghiên cứu mà Việt Nam có thể áp dụng để tăng năng suất lao động.