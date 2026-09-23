Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thúc đẩy hợp tác với Fiji, Thái Lan và Australia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, sáng 22/9 (theo giờ địa phương), tại New York, trong khuôn khổ chuyến công tác dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp Tổng thống Fiji Ratu Lalabavalu, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

* Tại cuộc gặp Tổng thống Fiji Ratu Lalabavalu, hai nhà lãnh đạo nhất trí Việt Nam và Fiji còn nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Fiji bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu Việt Nam đạt được thời gian qua và cho rằng hai nước có nhiều dư địa phát triển quan hệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Fiji Ratu Naiqama Lalabalavu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; thúc đẩy hợp tác trong phát triển nông nghiệp, nghề cá, năng lượng tái tạo bền vững, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phối hợp giữa Việt Nam và Fiji tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc và các diễn đàn liên nghị viện mà hai nước là thành viên; nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong thời gian tới.

* Gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan, nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cảm ơn Việt Nam đã đón tiếp nồng hậu, chu đáo Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua; khẳng định chuyến thăm rất thành công và hai nước còn nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên bình diện ngoại giao đa phương, nhất là tại ASEAN và Liên hợp quốc.

* Tại cuộc gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai bên trao đổi về việc triển khai các kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia vào tháng 8 vừa qua.

Thủ tướng Anthony Albanese đánh giá cao kết quả chuyến thăm, đặc biệt việc hai nước đã xác định rõ các trụ cột, động lực quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia trong giai đoạn mới.