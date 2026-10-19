Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr của Đại học Copenhagen

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr, thuộc Đại học Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr, thuộc Đại học Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr, thuộc Đại học Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr, thuộc Đại học Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr, thuộc Đại học Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr, thuộc Đại học Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)