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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr của Đại học Copenhagen

Chiều 19/10, giờ địa phương, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X đến thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr, thuộc Đại học Copenhagen.

Báo VietnamPlus
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr, thuộc Đại học Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr, thuộc Đại học Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr, thuộc Đại học Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr, thuộc Đại học Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr, thuộc Đại học Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr, thuộc Đại học Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr, thuộc Đại học Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr, thuộc Đại học Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr, thuộc Đại học Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr, thuộc Đại học Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr, thuộc Đại học Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm Viện nghiên cứu Niels Bohr, thuộc Đại học Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tham-vien-nghien-cuu-niels-bohr-cua-dai-hoc-copenhagen-post1143000.vnp