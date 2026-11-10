Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trụ sở Tập đoàn Meiko, Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu vực phòng thí nghiệm của Tập đoàn Meiko. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tập đoàn Meiko được thành lập năm 1974, chuyên sản xuất bảng mạch điện tử. Từ một doanh nghiệp tại tỉnh Kanagawa, Meiko trở thành tập đoàn với gần 15.000 cán bộ, nhân viên, mạng lưới sản xuất trải rộng tại Nhật Bản và nhiều nước. Hiện, Meiko không chỉ sản xuất bảng mạch điện tử, mà còn phát triển các thiết bị tự động hóa và hệ thống robot. Hơn một nửa nhân sự của tập đoàn là người Việt Nam, giữ vai trò ngày càng quan trọng trong quản lý, nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh. Meiko đặt mục tiêu đưa các cơ sở tại Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất của tập đoàn vào năm 2030.

Chủ tịch Tập đoàn Meiko Tsuchibashi Akito phát biểu chào mừng, bày tỏ vinh dự được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đến thăm tập đoàn. Ông Tsuchibashi Akito giới thiệu về lịch sử phát triển của tập đoàn và khẳng định, Việt Nam là quốc gia quan trọng nhất nâng bước cho sự phát triển của công ty. Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào năm 2006, xây dựng nhà máy đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2008, đến nay Meiko liên tục đầu tư và không ngừng mở rộng năng lực sản xuất với khoảng 9.000 nhân viên đang làm việc, đưa nơi đây trở thành cơ sở sản xuất lớn nhất của Meiko.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân người Việt Nam đang làm việc tại Tập đoàn Meiko. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Khẳng định trong thời gian tới, sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Meiko bày tỏ mong muốn thành lập một cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) mới tại Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh, Meiko hiện đã chuyển từ giai đoạn “sản xuất tại Việt Nam” sang một giai đoạn mới “sáng tạo công nghệ tương lai tại Việt Nam”. Các kỹ sư và nhân viên người Việt đang trở thành một động lực tăng trưởng to lớn đối với Meiko. Thông qua các hoạt động đầu tư, đào tạo nhân lực và nghiên cứu phát triển, Meiko sẽ tiếp tục đồng hành, phát triển cùng Việt Nam và kiến tạo nên tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm Tập đoàn Meiko, nơi khởi nguồn của một doanh nghiệp đã đi cùng sự phát triển của ngành điện tử Nhật Bản trong hơn nửa thế kỷ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận những đóng góp của Meiko về tạo việc làm, đào tạo nhân lực, hỗ trợ cộng đồng và quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản; đánh giá cao quyết định đầu tư dài hạn vào Việt Nam, cho rằng đây là định hướng chiến lược thể hiện niềm tin của tập đoàn đối với Việt Nam và con người Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Tập đoàn Meiko. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đang phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu. Trong hành trình ấy, vi mạch và bán dẫn là nền tảng của nhiều ngành công nghiệp then chốt và những doanh nghiệp như Meiko là đối tác mà Việt Nam đặc biệt coi trọng; mong muốn cùng các đối tác từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào những khâu có giá trị cao của chuỗi giá trị bán dẫn và điện tử toàn cầu.

Định hướng để hợp tác giữa Tập đoàn Meiko và các đối tác tại Việt Nam đi vào chiều sâu trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, hợp tác giữa hai bên cần những thước đo mới, thể hiện qua kết quả bao nhiêu công nghệ đã được cùng làm chủ, bao nhiêu nhà cung cấp Việt Nam đã trưởng thành cùng Meiko, bao nhiêu kỹ sư Việt Nam đã được đào tạo bài bản và đảm nhiệm vai trò dẫn dắt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Tập đoàn Meiko. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Tập đoàn đã định hướng phát triển vi mạch cho vệ tinh tại Việt Nam, xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đẩy mạnh nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, tự động hoá, công nghệ đóng gói tiên tiến, thiết kế, kiểm thử và phân tích lỗi; đề nghị công ty tiếp tục mở rộng chương trình hỗ trợ các nhà cung cấp Việt Nam cải tiến chất lượng và kỹ thuật; đưa nhiều doanh nghiệp Việt Nam hơn tham gia vào chuỗi cung ứng của Meiko, kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với những đối tác Nhật Bản khác trong ngành. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về thể chế, hạ tầng và nguồn lực để Meiko triển khai hiệu quả các dự án.

Nhấn mạnh mở rộng hợp tác đào tạo nhân lực vi mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Meiko cùng các trường đại học Việt Nam xây dựng những chương trình đào tạo thiết thực, đồng thiết kế nội dung giảng dạy, thực tập tại nhà máy và phòng nghiên cứu, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, từng bước hình thành đội ngũ kỹ sư, nhà nghiên cứu có thể làm chủ công nghệ; triển khai nghiêm túc, hiệu quả Thoả thuận về hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Tập đoàn Meiko để mang lại kết quả cụ thể.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Khu phòng thí nghiệm và Khu trưng bày lịch sử phát triển của Tập đoàn Meiko; chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa Tập đoàn Meiko và một số đơn vị, địa phương của Việt Nam.