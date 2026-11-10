Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm tỉnh Kanagawa của Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 10/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm tỉnh Kanagawa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp và dự chiêu đãi của Thống đốc Kuroiwa Yuji, thăm Công ty Meiko, tham quan Triển lãm điêu khắc và dự Hòa nhạc hữu nghị giữa 2 nước.