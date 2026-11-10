Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Tập đoàn Meiko

Trách nhiệm của người dân trong chăm sóc và quản lý vật nuôi đang từng bước chuyển biến tích cực. Nhiều chủ nuôi đã quan tâm hơn đến việc tiêm phòng dại định kỳ, đồng thời chú trọng kiểm soát vật nuôi bằng dây dắt, rọ mõm khi đưa ra nơi công cộng. Những thay đổi trong cách chăm sóc và quản lý góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe vật nuôi và bảo đảm an toàn cho những người xung quanh.