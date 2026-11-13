Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm ảnh của TTXVN về Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá", do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá", do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá", do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá", do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá", do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá", do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá", do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Thực hiện: Khánh Hoà/TTXVN

Báo: Thể thao và Văn hoá