Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm ảnh của TTXVN về Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Tối 13/11/2026, trong chương trình tham dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám (1076 – 2026) tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan. Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá", do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện.
Thực hiện: Khánh Hoà/TTXVN
Báo: Thể thao và Văn hoá
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tham-quan-trien-lam-anh-cua-ttxvn-ve-van-mieu-quoc-tu-giam-20261113202516731.htm