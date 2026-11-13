Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm ảnh của TTXVN về Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá" do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hoá", do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)