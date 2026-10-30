Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Không gian trưng bày, quảng bá tinh hoa trà Thái Nguyên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trà.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan không gian giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh Thái Nguyên; các gian trưng bày của Samsung, Viettel, MobiFone; khu vực giới thiệu hoạt động đổi mới sáng tạo của Đại học Thái Nguyên; gian hàng của Công ty CP Chè Quân Chu; cùng các không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà của Trung Quốc, Nhật Bản và vùng chè Tân Cương cũng như các vùng chè nổi tiếng của Thái Nguyên.

Mỗi không gian mang đến những thành tựu, nét đặc trưng riêng, góp phần phác họa bức tranh đa dạng về tiềm năng, thế mạnh và những bước phát triển lớn mạnh của Thái Nguyên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trà.

Từ các sản phẩm công nghệ, viễn thông, hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo đến những sản phẩm đặc trưng của địa phương, các gian trưng bày cho thấy sự quan tâm của tỉnh trong thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng hợp tác và nâng cao giá trị các ngành kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nghe giới thiệu các sản phẩm trà và những ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh chè. Trong đó, việc ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc giúp người tiêu dùng tiếp cận thông tin về sản phẩm, quy trình sản xuất; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp minh bạch hóa thông tin, nâng cao khả năng quản lý chất lượng và xây dựng niềm tin với thị trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan gian hàng của các hợp tác xã chè.

Đó cũng là hướng đi cho thấy ngành chè Thái Nguyên đang từng bước kết hợp kinh nghiệm sản xuất truyền thống với công nghệ số, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Cùng với không gian giới thiệu trà Trung Quốc, Nhật Bản là các sản phẩm trà của các vùng trà lớn của Thái Nguyên như: Tân Cương, La Bằng, Trại Cài… tạo nên điểm nhấn giao lưu, kết nối văn hóa trà giữa các quốc gia và vùng trà.

Qua đó, người dân, du khách có dịp tìm hiểu sự phong phú trong cách chế biến, thưởng thức trà; đồng thời cảm nhận rõ hơn những nét đặc trưng của trà Thái Nguyên - sản phẩm gắn bó lâu đời với đời sống, văn hóa và sinh kế của nhiều thế hệ người dân địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan không gian giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh Thái Nguyên.

Với chủ đề “Phố Trà”, không gian Phố đi bộ không chỉ là nơi giới thiệu, quảng bá sản phẩm mà còn góp phần đưa văn hóa trà đến gần hơn với công chúng. Tại đây, cây chè và sản phẩm trà được đặt trong mối liên kết với văn hóa, du lịch, thương mại, công nghệ và hội nhập quốc tế.

Đây cũng là một trong những cách thức để Thái Nguyên giới thiệu hình ảnh vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có tiềm năng phát triển công nghiệp, dịch vụ, giáo dục, khoa học công nghệ và nông nghiệp đặc trưng.

Sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Trung ương tại không gian trưng bày thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với địa phương, đồng thời là dịp để Thái Nguyên giới thiệu những kết quả phát triển, tiềm năng và định hướng trong thời gian tới.

Đặc biệt, “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vừa được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, việc tổ chức các không gian giới thiệu trà càng có ý nghĩa trong bảo tồn, phát huy giá trị tri thức bản địa, quảng bá thương hiệu và mở rộng cơ hội hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan không gian trưng bày, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp Thái Nguyên.

Thông qua Festival Trà Quốc tế và không gian “Phố Trà”, Thái Nguyên mong muốn đưa tinh hoa Trà Việt, trong đó có Trà Thái Nguyên, đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế; kết nối các vùng trà, doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân và đối tác; từng bước nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và vị thế của trà Thái Nguyên trên thị trường.

Từ một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, trà đang được định vị rộng hơn như một giá trị văn hóa, một sản phẩm du lịch và một thương hiệu góp phần khẳng định bản sắc, hình ảnh Thái Nguyên trong tiến trình hội nhập và phát triển.