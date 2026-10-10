Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, kiểm tra một số công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội

Tham gia đoàn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội...

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành trung ương; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành và lãnh đạo các phường Ô Chợ Dừa, Cầu Giấy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội kiểm tra tiến độ thi công Dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành (địa bàn phường Ô Chợ Dừa).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội kiểm tra tiến độ Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn phường Cầu Giấy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua phường Cầu Giấy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với lãnh đạo phường Cầu Giấy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi người dân phường Cầu Giấy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với người dân Thủ đô.

Toàn cảnh tuyến đường Vành đai 1.

Tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn qua phường Cầu Giấy.