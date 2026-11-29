Đoàn công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, kiểm tra tiến độ triển khai một số công trình, dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc - Ảnh: CTV

Tham gia đoàn công tác có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 Lê Hoài Trung; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi, động viên đội ngũ kỹ sư, cán bộ, công nhân đang trực tiếp làm việc tại công trường

Đoàn đã đến thăm nhà ga T2 - Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; đường tỉnh 975 và tuyến tàu điện nhẹ LRT, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC 2027, khách sạn InterContinental Phu Quoc.

Kiểm tra nhà ga T2 - Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương địa phương, các ngành, cơ quan, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã triển khai công trình đáp ứng tiến độ đề ra. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao đơn vị tư vấn thiết kế, quy hoạch, kiến trúc sân bay.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Phú Quốc quan tâm đến công tác quy hoạch. Tỉnh An Giang cần nghiên cứu, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt là quy hoạch và định hướng phát triển Phú Quốc một cách tổng thể.

Kiểm tra dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trước hết, công trình phục vụ APEC, sau đó phục vụ phát triển Phú Quốc, góp phần phát triển Phú Quốc trong thời gian tới. Vì vậy, các đơn vị cần hết sức cố gắng trong quá trình triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo khi đến thăm một số công trình, dự án phục vụ APEC 2027

APEC 2027 là dịp để thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế, đồng thời giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Sau APEC sẽ có một làn sóng du lịch rất lớn đến Phú Quốc và Việt Nam, góp phần xây dựng Phú Quốc ngày càng giàu đẹp hơn - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tỉnh An Giang đang triển khai 21 dự án phục vụ APEC, trong đó có 11 dự án đầu tư công và 10 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), đầu tư kinh doanh.

Theo số liệu báo cáo đến ngày 22/11, nhà ga hành khách T2 giai đoạn 1, lấy cảm hứng từ hình tượng phượng hoàng sải cánh, đạt 84,45% tiến độ, dự kiến hoàn thành ngày 31/3/2027. Nhà ga VIP phục vụ các đoàn khách cấp cao đạt 99,85%.

Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC với tổng vốn 21.860 tỷ đồng, đã đạt 79,3% tiến độ thi công.

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) giai đoạn 1 dài khoảng 17,59km, gồm 6 nhà ga và 1 depot, tốc độ thiết kế 70-100km/h, khai thác đoàn tàu 3-5 khoang, đạt 58,32% tiến độ theo kế hoạch, dự kiến vận hành ngày 31/10/2027.

Tuyến đường tỉnh 975 dài 19,26km, quy mô 10 làn xe, gồm 4 cầu và 8 nút giao, đạt 65,57% tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành ngày 30/5/2027.

Đại lộ APEC dài 2,81km đạt 59,5% tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành ngày 30/3/2027. Dự án kè và san lấp mặt bằng Trung tâm Hội nghị APEC đạt 69,65%, hướng tới hoàn thành ngày 30/1/2027.

Tỉnh An Giang đặt mục tiêu hoàn thành 21 công trình, dự án trước ngày 30/6/2027 theo chỉ đạo của Trung ương.