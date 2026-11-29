Đoàn công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, kiểm tra tiến độ triển khai một số công trình, dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Chiều 29/11, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Đoàn công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, kiểm tra tiến độ triển khai một số công trình, dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Các dự án được kiểm tra gồm: Dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc; Dự án đường tỉnh ĐT.975 và Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC 2027.

Đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giữ vai trò then chốt trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất và điều kiện tổ chức các hoạt động của APEC 2027 tại Phú Quốc.

Việc triển khai đồng bộ các dự án không chỉ đáp ứng yêu cầu phục vụ sự kiện đối ngoại đa phương có quy mô và tầm vóc quốc tế, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực kết nối và vị thế của Phú Quốc trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi, động viên đội ngũ kỹ sư, cán bộ, công nhân đang trực tiếp làm việc tại công trường.

Tại các địa điểm đến, Đoàn công tác đã nghe báo cáo về tình hình triển khai, tiến độ thực hiện các dự án; đồng thời khảo sát thực tế các hạng mục công trình.

Qua kiểm tra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm hỏi, động viên và tặng quà đội ngũ kỹ sư, cán bộ, công nhân viên đang trực tiếp làm việc tại công trường; đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các lực lượng trong quá trình thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.

Sự quan tâm, động viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là nguồn khích lệ thiết thực để đội ngũ cán bộ kỹ thuật, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm khắc phục khó khăn, bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà động viên các kỹ sư thực hiện nhiệm vụ tại công trường.

Chuyến thăm, kiểm tra thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác chuẩn bị tổ chức APEC 2027 tại Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức sự kiện mà còn phục vụ định hướng phát triển lâu dài của đặc khu Phú Quốc.

Với vai trò là địa phương đăng cai tổ chức các hoạt động quan trọng của APEC 2027, tỉnh An Giang đang đứng trước cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng đến bạn bè quốc tế; đồng thời khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn, góp phần mở ra những cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển mới.