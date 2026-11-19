Ban tổ chức Hội nghị cấp cao APEC thường sắp xếp vị trí đứng của các nhà lãnh đạo theo nguyên tắc khi chụp “ảnh gia đình”, nhưng cách bố trí có thay đổi qua các năm. Năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng ở hàng đầu, ngay gần Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.