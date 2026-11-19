Khu di tích Nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh là căn nhà số 89 - 91 phố Nam Hoa Sơn, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc trong thời gian hoạt động cách mạng ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Khu di tích có vị trí đặc biệt và nổi bật, thuộc phạm vi khu vực bảo tồn của khu phố thương mại văn hóa lịch sử lâu đời của thành phố Côn Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm Khu di tích Nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh (Trung Quốc). Ảnh: TTXVN

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã nghe giới thiệu về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, qua những hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý được lưu giữ.

Khu di tích cũng lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc; hình ảnh, tư liệu về thời kỳ hoạt động cách mạng và các chuyến thăm, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc...

Khu di tích Nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh hiện đang được Cục Văn hóa và Du lịch quận Ngũ Hoa, thành phố Côn Minh quản lý, vận hành. Năm 2019, khu nhà được công nhận là khu bảo tồn di tích cấp tỉnh. Năm 2022, Tỉnh ủy và chính quyền tỉnh Vân Nam tiến hành trùng tu và mở cửa Khu nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh. Từ năm 2023, khu nhà chính thức mở cửa miễn phí cho công chúng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ lưu bút tại khu di tích. Ảnh: TTXVN

Ghi sổ lưu bút tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi đến thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc tại Côn Minh, nơi ghi dấu một chặng đường hoạt động cách mạng của Người, minh chứng sống động cho tình cảm gắn bó, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc; chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, trực tiếp là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vân Nam đã quan tâm tôn tạo, gìn giữ di tích lịch sử quý báu này.